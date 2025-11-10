پخش زنده
نشست خبری شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در حسینیه هنر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نشست خبری شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با حضور مرضیه هاشمی دبیر جشنواره، محمدحسین صبوری دبیر اجرایی، و سعید خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره در حسینیه هنر تهران برگزار شد.
مرضیه هاشمی که برای دومین سال متوالی دبیری جشنواره را بر عهده دارد، در ابتدای نشست گفت:فراخوان بخش بینالملل جشنواره منتشر شده و ما در حال دریافت آثار داستانی و مستند کوتاه و بلند در دو بخش ملی و بینالملل هستیم.
او افزود:پوستر بخش بینالملل جشنواره توسط کاریکاتوریست یمنی و چهره سال هنر مقاومت، کمال شرف طراحی شده است.
در ادامه، سعید خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، با اشاره به ضرورت حضور هنرمندان در متن جامعه گفت:هنرمند باید کارکردهای هنر را به میان مردم ببرد. در جنگ اخیر، وقایع و ارزشهای زیباییشناختی و معنوی بسیاری رخ داد که باید روایت شود. امروز ما با یک نزاع تمدنی میان نگاه معنوی ایران و نگاه مادیگرای غرب روبهرو هستیم.
وی افزود:در برابر ادعای پیشرفت غرب که از معنویت تهی است، ایران الگویی نو از رشد معنوی و فرهنگی را به جهان معرفی کرده است. هنرمندان ایرانی میتوانند با بازتولید ادراکات جمعی، زمینه تثبیت این نگاه مردمی را فراهم کنند.
در بخش دیگری از این نشست، محمدحسین صبوری دبیر اجرایی جشنواره، با اشاره به رویکرد انتقادی جشنواره نسبت به سیاستهای فرهنگی غرب گفت:در دبیرخانه جشنواره جایزهای با عنوان جایزه فرانچسکو تعریف کردهایم و از مردم و اهالی رسانه دعوت میکنیم تا شایستهترین فردی را که در ایران برای ترویج فرهنگ غرب تلاش کرده معرفی کنند تا این جایزه به او تعلق گیرد.
وی همچنین از دریافت بیش از ۲ هزار اثر در دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت:فراخوان بخش بینالملل امروز به سه زبان منتشر میشود. از میان محورهای ۱۱گانه جشنواره، سه محور «اتحاد مقدس»، «دانشگاه دژدانش» و «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» به حوادث اخیر اختصاص دارد. در بخش مستند کوتاه، بلند و نیمهبلند نیز ۴۵۰ اثر دریافت شده که ۶۰ اثر به وقایع اخیر ایران پرداختهاند.
در ادامه، مرضیه هاشمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مردمی بودن جشنواره گفت:مرحوم حاج نادر طالبزاده همیشه تأکید داشت که جشنواره عمار برای همه مردم است. در شرایط امروز نیز وحدت و همدلی ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که ما یکصدا و یکدل در دفاع از حقیقت ایستادهایم.
صبوری در پایان با اشاره به برنامههای اکران گفت:علاوه بر اکران مرکزی در تهران، با همکاری گروههای مردمی، اکرانهای گسترده در شهرستانها نیز برگزار خواهد شد.
این نشست با رونمایی از پوستر بخش بینالملل جشنواره پایان یافت.