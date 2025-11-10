خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ مسابقات مینی‌فوتبال روستایی، با حضور ۱۰ تیم در زمین چمن مصنوعی روستای هفت‌چشمه برگزار شد، این رقابت‌ها در قالب دو گروه پنج‌ تیمی و به مدت سه هفته برگزار و در پایان چهار تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.

دیدار پایانی این مسابقات بین تیم‌های روستای سرپله و نیروی انتظامی برگزار شد که در پایان، تیم سرپله موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ حریف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.

مسابقات مینی‌فوتبال روستایی در هفت‌چشمه با هدف توسعه ورزش همگانی و با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستا، اداره ورزش و جوانان شهرستان و هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی‌محلی برگزار شد.