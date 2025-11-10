به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام براتی زاده، در حاشیه بازدید از شعب محاکم صلح در مرکز استان با اشاره به ثبت بیش از ۳۴ هزار فقره پرونده وارده در این مدت گفت: شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین به ترتیب بیشترین میزان پرونده مختومه را به خود اختصاص داده‌اند و هم‌اکنون ۲۳ شعبه دادگاه صلح در حوزه‌های قضایی استان فعال است.

