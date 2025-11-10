پخش زنده
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از مختومه شدن ۳۴ هزار و ۵۷۴ فقره پرونده در دادگاههای صلح استان در هفت ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجتالاسلام براتی زاده، در حاشیه بازدید از شعب محاکم صلح در مرکز استان با اشاره به ثبت بیش از ۳۴ هزار فقره پرونده وارده در این مدت گفت: شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین به ترتیب بیشترین میزان پرونده مختومه را به خود اختصاص دادهاند و هماکنون ۲۳ شعبه دادگاه صلح در حوزههای قضایی استان فعال است.
وی اظهار کرد: بیش از ۳۴ هزار فقره پرونده وارده در طول این مدت در محاکم صلح استان به ثبت رسیده و شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین به ترتیب بیشترین میزان پرونده مختومه را به خود اختصاص دادهاند.
حجتالاسلام براتی زاده افزود:در طول این مدت، دادگاههای صلح مرکز استان بیش از ۱۵ هزار فقره وارده و بیش از ۱۴ هزار فقره پرونده را تجربه کردهاند و در شهرستانهای شیروان و فاروج در این بازه زمانی به ترتیب بیش از ۶ هزار و ۵ هزار فقره پرونده مختومه ثبت گردیده است.
در حال حاضر تعداد ۲۳ شعبه دادگاه صلح در حوزههای قضایی استان خراسان شمالی فعال است.