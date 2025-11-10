به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول نهاد نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در آیین معارفه امام جمعه جدید هرند با اشاره به اینکه نمازجمعه قلب تپنده فرهنگی جامعه و ثمره خون شهدا و یادگار امام راحل (ره) است، گفت: صیانت از ارزش‌های اسلامی و مبانی عزت آفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی وایرانی از آثار این سنگر‌های اسلامی است

حجت‌الاسلام مهدی آقایی تواضع، ایمان، تقوا بصیرت، دانش و مردمی بودن را از ویژگی‌های بارز ائمه جمعه برشمرد.

حجت‌الاسلام مظفری امام جمعه جدید هرند، دارای دکترای مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت، مبلغ بین الملل، پژوهشگر و نویسنده در حوزه و دانشگاه است و سابقه تدریس در حوزه علمیه و جامعه المصطفی را در کارنامه خود دارد.

در این آیین همچنین از خدمات حجت الاسلام محمد حسن ایرانپور امام جمعه سابق هرند قدردانی شد.