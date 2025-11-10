\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u067e\u0627\u0646\u0635\u062f \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u00ab\u06a9\u0627\u0634\u06cc \u062d\u0631\u0645\u00bb \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0646\u0645\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u0633\u0647\u0645\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u0639\u062a\u0628\u0627\u062a \u0639\u0627\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0628\u0632\u0631\u06af \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc\u060c \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0634\u062f \u062a\u0627 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u060c \u0639\u0634\u0642 \u062f\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a(\u0639) \u0648 \u0627\u0645\u0627\u06a9\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a\u06cc \u06a9\u0645\u200c\u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u0648\u062f.\n\n\n\u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u00ab\u06a9\u0627\u0634\u06cc \u062d\u0631\u0645\u00bb\n