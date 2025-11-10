پخش زنده
رئیس امور عشایر شهرستانهای باغملک و صیدون از توزیع ۵۹۰ تن جو دولتی میان عشایر این شهرستانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدایوب موسوی با اشاره به توزیع ۵۹۰ تن جو دولتی میان عشایر شهرستانهای باغملک و صیدون گفت: این مقدار نهاده دامی را شرکت تعاونی و در راستای مبارزه با خشکسالی و جلوگیری از مهاجرت عشایر بین آنها توزیع کرده است.
وی افزود: این اداره در راستای تأمین علوفه عشایر و جلوگیری از مهاجرت عشایر، تسهیلات با بهره کم به عشایر متقاضی پرداخت میکند.
موسوی ادامه داد: توزیع آرد به عشایر این شهرستانها بر اساس سهمیه و ماهیانه به شکل منظم نیز در توزیع میشود.