به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛طرح ملی «آیین‌نامه هشت ماده‌ای اجرای نشان‌دار کردن مالیات‌ها» گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و واگذاری حق انتخاب محل هزینه کرد مالیات به مؤدیان است.

بر اساس این آیین‌نامه، مؤدیان می‌توانند در زمان تسلیم اظهارنامه یا ارائه فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، با اختیار و انتخاب خود، مشخص کنند که سهمی از مالیات پرداختی‌شان مستقیماً صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و شاخص با بیشترین منافع عمومی شود.

در استان زنجان پس از بررسی‌های ستادی، ۱۲ پروژه شاخص از جمله چندین پروژه ساخت کلاس درس برای دانش‌آموزان، به منظور تأمین اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار در دستور کار قرار گرفته است.