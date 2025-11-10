به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول شهر دهدشت گفت: با هدف توسعه فرهنگ قرآنی مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج حوزه مقاومت حضرت رسول و حوزه شهدای گمنام در شهر دهدشت با شرکت دانش آموزان پسر بسیجی در مسجد فاطمه زهرای دهدشت به مدت سه روز در حال برگزاری است.

مجید آذربارگون با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۵۰۰ دانش آموز پسر بسیجی در پایه‌های مختلف تحصیلی با هم رقابت می‌کنند افزود: این دانش آموزان در ۱۴ رشته قرآن و عترت شامل، نماز، ترتیل قرآن، صوت، مکبری، حفظ، ترتیل، صحیح خوانی قرآن، صحیح خوانی اذان، قرائت، تجوید با هم رقابت می‌کنند.

آذربارگون هدف از برگزاری این مسابقات راهیابی برترین‌ها به مرحله شهرستانی عترت و قرآن بسیج حوزه‌ای دانست و اضافه کرد: برترین‌های هر رشته به مرحله شهرستانی راه می‌یابند

وی ادامه داد: مرحله شهرستانی این مسابقات در هفته بسیج برگزار و برگزیدان این مرحله نیز به مرحله استانی اعرام می‌شوند.