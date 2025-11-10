پخش زنده
در برگزاری مجمع فدراسیون آسیایی تیراندازی با کمان در داکا، پایتخت بنگلادش، «کازی راجیـبالدین احمد چاپول» بهعنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چاپول که پیش از این نایبرئیس فدراسیون آسیایی بود، همچنین از بنیانگذاران فدراسیون تیراندازی با کمان بنگلادش و رئیس کمیته برگزاری بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا است که هفته آینده در داکا برگزار میشود.
در انتخابات این دوره، چاپول با کسب ۲۹ رأی در برابر ۹ رأی توماس هان از کرهجنوبی (دبیرکل فدراسیون آسیایی) به پیروزی رسید.
رئیس پیشین این فدراسیون، چانگ اویسون، رئیس گروه هیوندای موتور کرهجنوبی بود که از سال ۲۰۰۵ ریاست فدراسیون را برعهده داشت و با توجه به پایان دورههای مجاز، در این انتخابات شرکت نکرد. چانگ سومین رئیس پیاپی از کشور کرهجنوبی بود که این سمت را برعهده داشت.
با انتخاب چاپول، برای نخستینبار در تاریخ، ریاست فدراسیون آسیایی تیراندازی با کمان به یک نماینده از بنگلادش رسید.
بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا از یکشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ (۹ نوامبر ۲۰۲۵) با رقابتهای مقدماتی در شهر داکا آغاز شده است.