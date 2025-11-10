به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علی‌اصغر فتحی، مدیرکل زندان‌های استان البرز، گفت: با همراهی خیرین نیک‌اندیش، زمینه جلب رضایت در ۱۲ پرونده قصاص فراهم و این زندانیان از اجرای حکم نجات یافتند.

فتحی اظهارداشت: همچنین در این مدت، با برگزاری بیش از ۱۲۰۰ جلسه مشاوره، رضایت در۳۴۰ پرونده حاصل شده است.

مدیرکل زندان‌های استان البرز با قدردانی از اولیای دم که با گذشت بزرگوارانه خود فرصت زندگی دوباره را به محکومان بخشیدند، افزود: بی‌تردید، گذشت خانواده‌های در این پرونده‌ها جلوه‌ای از ایمان، نوع‌دوستی و توجه به ارزش‌های دینی و انسانی است که جامعه را به سوی صلح و آرامش سوق می‌دهد.

فتحی با اشاره به عملکرد سال گذشته، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با همین رویکرد انسانی و اصلاحی، ۱۸ نفر از محکومان به قصاص در ندامتگاه مرکزی با رضایت اولیای دم وحمایت خیرین از قصاص رهای یافتند که نقش خیرین در پرداخت دیه و کمک‌های مالی به خانواده‌های شاکیان، نقشی تعیین‌کننده در تحقق سازش و نجات این محکومان داشته است.



