برپایی نماز طلب باران در یاسوج
نماز طلب باران امروز دوشنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۳ در آستان امامزاده قاسم (ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از برگزاری نماز طلب باران خبر داد و از مردم یاسوج خواست با هدف استغاثه به درگاه خداوند و درخواست نزول رحمت الهی و پیرو توصیه علما و بزرگان شهر در این آیین شرکت کنند.
حجت الاسلام حمزه پیش قدم با اشاره به اینکه چندین سال است که استان با مشکل خشکسالی مواجه است گفت: وضعیت بارش باران امسال بدتر از سالهای گذشته بود و از ابتدای پاییز امسال تاکنون باران نباریده است.
وی ادامه داد: کمبود بارندگیها سبب شده تا بسیاری از روستاهای استان با کمبود شدید تامین آب مواجه شوند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اضافه کرد: کاهش نزولات آسمانی بر روی کشاورزی استان تاثیر گذاشته و خسارتهای فراوانی نیز طی یکی دو سال گذشته به کشاورزان وارد کرده است.
حمزه پیش قدم گفت: به همت جبهه فرهنگی استان نمازگزاران، ساعت ١٣:۴۵ از حسينيه ثارالله با اتوبوس به سمت برگزاری نماز باران در صحن امام زاده قاسم(علیه السلام)اعزام می شوند.