به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از برگزاری نماز طلب باران خبر داد و از مردم یاسوج خواست با هدف استغاثه به درگاه خداوند و درخواست نزول رحمت الهی و پیرو توصیه علما و بزرگان شهر در این آیین شرکت کنند.

حجت الاسلام حمزه پیش قدم با اشاره به اینکه چندین سال است که استان با مشکل خشکسالی مواجه است گفت: وضعیت بارش باران امسال بدتر از سال‌های گذشته بود و از ابتدای پاییز امسال تاکنون باران نباریده است.