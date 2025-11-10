رئیس اداره تعزیرات حکومتی دزفول از محکومیت قاچاقچی ۳۲۰ کیسه کود شیمیایی به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرامرز حسن پور گفت: ماموران نیروی انتظامی دزفول پس از کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاقچی ۳۲۰ کیسه کود شیمیایی به ارزش یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی دزفول رسیدگی شد.

حسن پور ادامه داد: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.