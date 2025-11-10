پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای هوراند خبر داد: در پی نقص فنی کامیونت حامل مرغ در جاده هوراند_آبش احمد از مسیر اصلی منحرف شد، اما وجود دپوی خاک در حاشیه جاده مانع از سقوط آن به دره شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدلنژاد گفت: طرح شانهسازی و دپوی خاک در محورهای شهرستان هوراند که از ۲ ماه پیش آغاز شده، در محور هوراند به سمت آبشاحمد به همّت عوامل پرتلاش راهداری اجرا شده است.
وی افزود: در پی نقص فنی کامیونت حامل مرغ در این محور، خودرو از مسیر اصلی منحرف شد، اما وجود دپوی خاک در حاشیه جاده مانع از سقوط آن به دره شد و راننده کامیونت نجات یافت و هیچ گونه آسیبی به بار حمل کامونت وارد نشد.
عبدلنژاد خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای ایمنی از جمله شانهسازی، در کاهش خسارات ناشی از حوادث جادهای و حفظ جان رانندگان و کاربران راه بسیار مؤثر است.