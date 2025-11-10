به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: در راستای توسعه و تقویت زیرساخت شبکه ارتباطی، عملیات OCDF بندی در مرکز تلفن شهرک سلمان فارسی شهرستان شوش و نصب و راه‌اندازی و پیوستگی تجهیزات نوری OLT و همچنین فعال‌سازی و پیوستگی پست‌های نوری به تعداد ۶۰ FAT برای دایری سرویس‌های FTTH مشترکین منازل و کسب‌وکار‌ها با موفقیت انجام شد.

وی افزود: اجرای این طرح گامی مهم در جهت گسترش شبکه دسترسی فیبرنوری (FTTH) و افزایش کیفیت و پایداری خدمات ارتباطی در محدوده مرکز سلمان به شمار می‌رود. با راه‌اندازی این تجهیزات، بستر لازم برای واگذاری سرویس‌های پرسرعت و اجرای طرح‌های اختصاصی برای مشترکین خانگی و تجاری فراهم شده است.

فلاح زاده بیان داشت: این اقدام با تلاش کارشناسان و نیرو‌های فنی مخابرات منطقه خوزستان انجام گرفت و زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات ارتباطی و توسعه دیجیتال در این منطقه خواهد بود.

گفتنی است؛ روند توسعه زیرساخت فیبرنوری در سطح استان به‌صورت مستمر و مرحله‌ای ادامه دارد و در آینده نزدیک شاهد گسترش بیشتر پوشش شبکه FTTH برای مشترکین و طرح‌های اختصاصی در سایر شهرستان‌ها خواهیم بود.