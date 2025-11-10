پخش زنده
وزیر نیرو گفت: تلاش میکنیم تا پایان امسال ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز در بخش صنعت برق بسازیم.
عباس علی آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ ابراز امیدواری کرد: هم زمان با افزایش ظرفیت تجدید پذیرها برنامهای برای افزایش ظرفیت ذخیره سازها تا ۱۰ هزار مگاوات داریم، اما باید فضای کسبوکار در این حوزه را اصلاح کنیم تا انگیزه سرمایهگذاری افزایش یابد.
وزیر نیرو ادامه داد: هم اکنون یک ذخیره ساز بزرگ به نام نیروگاه هزار مگاواتی سیاه بیشه داریم که باید توسعه یابد.
وی افزود: امسال در بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی چند طرح افتتاح کردیم وتلاش میکنیم تا پایان دوره بتوانیم چند طرح دیگر افتتاح کنیم.
علی آبادی ادامه داد: اوضاع صنعت برق در شرایط مطلوبی قرار دارد وبا همکاری مشترکان توانستیم از پیک مصرف برق تابستان سخت وگرم عبور کنیم.
وی افزود: امسال تلاش میکنیم با نصب کنتورهای هوشمند شبکه برق کشور را هوشمند کنیم.