طرحهای سفیران سلامت و ماهر با هدف افزایش سلامت دانش آموزان در فارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: طرحهای سفیران سلامت و ماهر در مدارس تحت پوشش ۶۱ اداره آموزش و پرورش فارس از امروز آغاز شد و تا پایان سال ادامه دارد.
محمد علی زارعی با بیان این که در این طرحها یک چهارم دانش آموزان مشارکت دارند، افزود: در طرح سفیران سلامت، دانش آموزان در بخشهای بهداشت، محیط، ایمنی، تغذیه و ورزش آموزش میبینند و آموختههای خود را به دانش آموزان دیگر انتقال میدهند.
بیش از ۸۰۰ هزار دانش آموز در مدارس فارس مشغول به تحصیل هستند.
وی ادامه داد: رعایت بهداشت فردی، بهداشت اجتماعی، بهداشت روان، تغذیه صحیح و اصولی، تحرک بدنی و رعایت فرهنگ ترافیکی از مواردی است که از سوی سفیران سلامت مدارس، آموزش و انتقال داده میشود.
در طرح ماهر یا همان مهارت آموز هلالاحمر هم دانش آموزان آموزشهای امدادی هلال احمر را فرا میگیرند تا در زمان خطر و حوادث، از آن بهره گیرند و به سلامت دوستانشان کمک کنند .