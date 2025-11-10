به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به جزئیات این طرح گفت: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح گردشگری سد حنا ۸ همت است و اجرای آن زمینه اشتغال مستقیم بیش از هزار و ۵۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۳هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

محمدرضا اکبری افزود: مساحت عرصه اصلی این طرح ۸۳ هکتار بوده و حدود ۲۲۰ هکتار از اراضی پیرامونی سد حنا نیز در محدوده توسعه گردشگری قرار دارد.

وی با اشاره به اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور ادامه داد: به‌منظور راه اندازی تأسیسات گردشگری در کنار منابع آبی، ۱۱ بسته سرمایه‌گذاری در حال تدوین است تا با هدایت هدفمند سرمایه‌ها، زمینه جذب بخش خصوصی فراهم شود.

دریاچه و سد حنا با ۳۵ هکتار یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان آبزی و کنار آبزی استان اصفهان است و در ۴۵ کیلومتری شهر سمیرم در امتداد جاده آباده استان فارس قرار دارد.