رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت: دولت در مسیر بهبود شرایط معیشتی تلاش می‌کند، اما این اقدامات باید به‌ویژه در کنترل بازار و مسائل مرتبط، گسترده‌تر و مؤثرتر ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دوشنبه (۱۹ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به فعالیت کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، گفت: دادستان کل کشور، هم از حیث وظایف ذاتی‌اش و هم از حیث عضویت در کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، موضوعات و مسائل مربوط به این فرآیند را پیگیری جدی کند و بر این فرآیند، نظارت مستمر داشته باشد تا امور مربوطه، با سرعت و دقت پیش روند و کار‌های متناظر با آن، همانطور که تاکنون به نحو مطلوب پیش رفته است، زین‌پس نیز مطلوب‌تر پیش رود. این امر می‌تواند برای سایر مصادیق، به یک الگوی مطلوب و نافع تبدیل شود.

دادستان کل کشور به فرآیند گزیر بانک آینده نظارت کند

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقوله‌ی افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم اشاره کرد و افزود: همانطور که پیش‌تر مؤکداً تاکید کرده‌ام، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، به مقوله‌ی افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی، ورود مجدانه داشته باشند؛ اینها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها، اهتمام جدی نداشته باشیم، با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد.

با کسانی که در مسائل مرتبط با معیشت مردم مرتکب جرم می‌شوند اغماض نکنید

رئیس دستگاه قضا گفت: به طور کلی، در هر آنچه که مرتبط با معیشت مردم است، از جمله، در مقوله‌های واردات، صادرات، کنترل بازار، توزیع محصولات و غیره، مقامات قضایی ذیصلاح، هم از حیث وظایف ذاتی خود و هم از حیث، کمک به دولت، ورود جدی داشته باشند؛ در این زمینه‌ها نیز چنانچه تعلل، تخلف و یا جرمی در هر بخشی اعم از دولتی و غیردولتی واقع می‌شود، مقامات قضایی ذیصلاح، بدون اغماض، اقدامات قانونی و قاطعانه را اتخاذ کنند و در مواردی که لازم است و در بهبود کار تأثیر دارد، برخورد‌های صورت گرفته را به نحو مقتضی، اطلاع‌رسانی کنند.

قوه قضاییه هر کاری از دستش بربیاید برای معیشت مردم می‌کند

محسنی اژه ای افزود: دولت در قضیه بهبود معیشت مردم در حال تلاش است؛ با این وجود، درخواست داریم که این تلاش‌ها بویژه در مبحث کنترل بازار و سایر شئون مربوطه، مضاعف شود و در ادامه، تبیین‌گری‌های لازم نیز برای مردم در این قبیل امور صورت گیرد؛ قوه قضاییه نیز قطعاً در این قضیه کمک‌کار دولت است؛ ما در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای نیاز‌های دولت، حتی در مواردی که با خلاء قانونی مواجه بودیم، اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاستن از مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد.

دولت در مورد ناهنجاری‌های اجتماعی دستور اکیدی داده است

وی در ادامه با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهار بندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر، موکداً خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند و در این زمینه از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا افزود: رئیس‌جمهور و دولت نیز در قضیه مورد اشاره، دستورات اکیدی را به برخی بخش‌ها صادر کرده‌اند.

محسنی اژه ای گفت: آن دسته از متولیان برگزاری مراسمات و دستگاه‌های مجوزدهنده به آنها، باید توجه جدی داشته باشند که مبادا در مراسمات آنها عملی خلاف قانون و شرع صورت گیرد؛ چنانچه این مهم رعایت نشد، علاوه بر مرتکبین، متولیان برگزاری و مجوزدهندگان نیز، به عنوان شریک در قضایا، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در فقره موضوعات مربوط به رستوران‌ها و کافه ها، دادستان تهران، رویه مطلوبی را در پیش گرفته که این رویه باید با قوت ادامه یابد و آن این است که صاحبان و گردانندگان اماکن و واحد‌های صنفی که در آنها بعضاً اعمال خلاف قانون و شرع صورت می‌گرفت، فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده شد؛ تاکید مؤکد دارم که چنانچه مجدداً اعمال خلاف قانون و شرع در آن اماکن و واحد‌ها به وقوع پیوست، اقدام قاطع قانونی در قبال‌شان، اتخاذ شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: در فقره مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، اجمالاً مشخص است که در مواردی، امور بصورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته پیش می‌رود و دشمن نیز از این قضیه در حال بهره‌برداری است؛ فلذا ضروری است وفق دستورالعمل چهاربندی صادره در سال ۱۴۰۲ که به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردم، مقامات و دستگاه‌های ذیصلاح، اقدامات قاطع و قانونی معین را در قبال آنها ترتیب دهند.

تبیین رئیس قوه قضاییه از اقدامات دولت و وظایف مردم در مقوله خشکسالی

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به موضوع خشکسالی، بیان داشت: دولت نهایت تلاش خود را برای مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی کشور به کار بسته است؛ آحاد مردم نیز در این فقره، باید احساس مسئولیت کنند و نسبت به صرفه‌جویی، اهتمام جدی داشته باشند؛ رسانه‌ها از جمله صداوسیما نیز باید روش‌های صرفه‌جویی را به مردم بیاموزند و در این راستا، تبلیغات مؤثر داشته باشند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مطلع سخنانش در نشست امروز با گرامیداشت هفته هوافضای سپاه و سالگرد شهادت شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، اظهار کرد: شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، مصداق کلام نورانی امام صادق علیه‌السلام است که فرمودند: «مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و عَمِلَ بِهِ وعَلَّمَ للّه، دُعِی فی مَلَکوتِ السَّماواتِ عَظیما»؛ یعنی «هر که براى خدا علم بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان‌ها به بزرگى یاد شود»؛ چهارده سال از شهادت شهید طهرانی‌مقدم، می‌گذرد، اما میراث او و مجاهدت‌های او برای ایران اسلامی باقی است و همگان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدند که ثمره مجاهدت‌های آن شهید و یارانش، چگونه از کشور و مردم در برابر متجاوزین غدّار آمریکایی و صهیونیستی محافظت کرد. رهبری معظم انقلاب از شهید طهرانی‌مقدم با عبارت «دانشمند برجسته و پارسای بی‌ادعا» یاد کردند که همین امر، گواهی بر عظمت آن شهید بزرگوار است.