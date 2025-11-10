صحن علنی مجلس شورای اسلامی / ۱۹ آبان ۱۴۰۴

صبح امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ یکصد و چهل و دومین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور معاون اول رئیس جمهور و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

عکاس : زهرا صباغی