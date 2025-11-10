

نورالدینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد با اشاره به شایعات مطرح‌شده درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد گفت: این موضوع صرفاً شایعه است و هنوز هیچ دستورالعملی از سوی وزارت نفت یا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری به ما ابلاغ نشده است. کارت‌های اضطراری همچنان در اختیار جایگاه‌داران قرار دارند تا به هم‌استانی‌هایی که کارت شخصی خود را به دلایلی در اختیار ندارند، خدمات‌رسانی شود.

او با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه، استفاده از کارت‌های اضطراری نباید بیش از ۱۰ درصد کل سوخت‌گیری‌ها باشد، افزود: در حال حاضر در استان یزد حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد سوخت با کارت‌های اضطراری برداشت می‌شود و این عدد باید کاهش یابد. از مردم عزیز تقاضا داریم در صورت داشتن کارت شخصی، از همان کارت برای سوخت‌گیری استفاده کنند تا این سهم به حد قانونی خود برسد.

نورالدینی در توضیح علت پایان زودهنگام سوخت اضطراری برخی جایگاه‌ها گفت: هر کارت اضطراری تنها تا سقف ۱۷۰ تراکنش مجاز است. به همین دلیل ممکن است در ساعات میانی روز ظرفیت کارت جایگاه پر شود. با وجود این، در جایگاه‌هایی که فروش بالاتری دارند، بیش از یک کارت اضطراری در اختیار متصدیان قرار گرفته است.

مدیرکل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد تأکید کرد: پیش‌تر سقف تراکنش کارت‌های اضطراری ۲۵۵ بار بود که اکنون برای اجرای قانون و کنترل عرضه خارج از شبکه به‌صورت سیستمی در کل کشور به ۱۷۰ تراکنش کاهش یافته است.

او همچنین با اشاره به تسهیل فرآیند دریافت کارت سوخت المثنی گفت: هم‌استانی‌ها می‌توانند بدون مراجعه حضوری از طریق سامانه اینترنتی https://fcs.niopdc.ir درخواست کارت سوخت المثنی بدهند و کمتر از یک هفته کارت به دستشان خواهد رسید.

نورالدینی افزود: اگر فردی کارت سوخت خود را در جایگاهی جا گذاشته و نمی‌داند کدام جایگاه است، می‌تواند با مراجعه به سامانه https://fbs.niopdc.ir و وارد کردن شماره VIN خودرو، از محل دقیق کارت خود مطلع شود.

او در پایان از زحمات اپراتور‌ها و جایگاه‌داران استان یزد قدردانی کرد و گفت: اپراتور‌های جایگاه‌ها پیشانی خدمت‌رسانی به مردم هستند و در همه شرایط، حتی دوران دفاع مقدس دوازده‌روزه اخیر، با تمام توان در خدمت مردم بوده‌اند.