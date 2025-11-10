به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مرتضی تدینی، محمدعلی رهنما، علی اصغرزاده، امیرحسین حاج علی‌اکبری، امیرمحمد افراسیابی و محمد قاسمی از سپاهان به برای حضور در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا دعوت شدند.

تیم فوتبال نوجوانان سپاهان با در اختیار داشتن ۶ بازیکن، بیشترین سهم را در فهرست نهایی تیم ملی نوجوانان ایران برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا دارد.

شاگردان ارمغان احمدی پس از برگزاری اردوی آماده‌سازی عازم هند می‌شوند.

تیم ملی نوجوانان در گروه D مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال در شهر احمدآباد هند با تیم‌های چین‌تایپه، لبنان، فلسطین و هند بازی خواهد کرد.