رییس مرکز بهداشت سنندج: ۱۴.۵ تُن انواع مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ‌گذشته کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دکتر محمد شاه ویسی گفت: پس از طی مراحل قانونی و با حضور نماینده دادستان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان سنندج، این اقلام معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی هدف از این اقدام را پیشگیری از بروز تهدیدات بهداشتی و تضمین سلامت عمومی جامعه اعلام کرد و افزود: بهداشت با جدیت با توزیع کنندگان مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته برخورد می‌کند.

رییس مرکز بهداشت سنندج افزود:‌ مواد ضبط شده طبق آیین نامه نظارت بر عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی جمع آوری و با حضور نماینده قضایی مرکز، صورتجلسه می‌شوند و بعد از طی مراحل قانونی، این مواد معدوم می‌شود.

شاه ویسی ضمن تاکید به بررسی تاریخ انقضای محصولات یادآور شد: مردم در موقع خرید مواد غذایی حتما تاریخ مصرف و انقضای مواد یاد شده را از نظر سالم بودن، خوانا بودن تاریخ مصرف و انقضا بررسی و در صورت مغایرت، این موارد را از طریق سامانه گویای ۱۹۰ به این مرکز اطلاع دهند.