به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدحسین هوشنگی در ارتباط تلفنی با تحریریه خبر با بیان اینکه وی به عنوان نیروی مامور از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان، به مدت ۴ سال مدیر کل پست استان بوده است گفت: با پایان مدت ماموریت بنده در این اداره کل، از این سِمت استعفا داده‌ام.

محمدحسین هوشنگی ۲۶ سال سابقه خدمت دارد و به مدت ۴ سال مدیر کل پست استان گیلان بود.

در حال حاضر کسی به عنوان مدیر کل و یا سرپرست اداره کل پست گیلان تعیین نشده است.