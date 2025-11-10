پخش زنده
استاندار قم گفت: با هدف توسعه زیر ساختهای گردشگری در شهر قم تا یک سال آینده ۵ هتل به ظرفیت مراکز اقامتی استان قم افزوده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو صبح امروز در نشست ماهانه شهرداران مراکز استانها با اشاره به ورود سالانه ۲۵ میلیون زائر و حضور ۲ و نیم میلیون گردشگر خارجی به شهر قم گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری از اولویتهای استان است و تا یک سال آینده ۵ هتل در شهر قم آماده بهره برداری خواهد شد.
وی ایجاد زیر ساخت حمل و نقل و رفع گرههای ترافیکی در شهر قم را از اولویتها عنوان کرد و افزود: با تلاشهای صورت گرفته متروی قم ابتدای سال آینده افتتاح میشود و ساخت خط دوم هم به همت شهرداری آغاز خواهد شد.
استاندار قم در ادامه از پیشرفت مطلوب طرحهای زیرساختی استان از جمله فرودگاه خبر داد و گفت: عملیات احداث فرودگاه قم با سرعت مناسبی در حال اجراست و طبق برنامهریزیها، این طرح تا دو سال و نیم آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
بهنام جو افزود: افتتاح این فرودگاه، حلقه اتصال مستقیم زائران داخلی و خارجی به قم را تکمیل میکند و تحولی بزرگ در توسعه گردشگری مذهبی کشور رقم خواهد زد.
وی توسعه مراکز اموزشی متمر کز را برای استان قم ضروری دانست و گفت: با همکاری دستگاههای مختلف به دنبال جا نمایی مجتمعهای آموزشی با امکانات متنوع در شهر قم هستیم.
استاندار گفت: ناترازی انرژی و آب با ۲۰ درصد صرفه جویی امکان رفع دارد و میتوان با استفاده بهینه مشکل ناترازی انرژی را حل کرد و متاسفانه امسال برای استان قم ۳ و نیم همت عدم نفع از محل ناترازی انرژی در استان قم ایجاد شد و در تولید و سود تولید تاثیر منفی گذاشت که باید برای کاهش ناترازی تلاش دو برابری کرد.
بهنام جو ادامه داد: مدیریت واحد شهری از دیگر اقدامات ضروری است که باید در دستور کار باشد و در بخشهایی مانند آب و فاضلاب به صورت کامل با سود میتوان طرحهای آب و فاضلاب را اجرا کرد و اقتصادی بودن امکان اجرای تصفیه خانهها را ممکن میکند.
شهردار قم هم در این نشست با اشاره به وجود مراکز علمی و حوزوی مختلف در شهر قم و ضرورت توسعه زیر ساختهای مختلف شهری در استان قم گفت: با برنامهها و اقدامات صورت گرفته در استان امروز سرانه فضای سبز شهر به بیش از ۲۰ متر مربع برای هر نفر رسیده است که در کشور شهر قم رتبه دوم را از این نظر دارد.
در این نشست شهرداران مختلف دیدگاه ها، نظرات خود را در خصوص مدیریت شهری، تامین امکانات شهری، توسعه زیر ساخت ها، تامین درامدهای پایدار شهری و اجرای قانون درآمد پایدار، گردشگری شهر و رفع ناترازیهای مختلف شهری، بودجه ریزی عملیاتی، تعیین تکلیف بدهیهای دستگاههای دولتی به شهرداری ها، تبادل نظر کردند.