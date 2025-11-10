به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر اهمیت این شورا و جایگاه ویژه آن در نظام فرهنگی کشور، گفت: از زمان شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ همواره تأکید بر این بوده است که تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور علمی و فرهنگی کشور مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و علمی باشد.

قادر آشنا دوشنبه ۱۹ آبان در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان گفت: شورای فرهنگ عمومی در واقع بزرگ‌ترین تشکیلات فرهنگی کشور است که در همه استان‌ها حضور دارد و نفوذ و تأثیرگذاری گسترده‌ای دارد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه شورا در کشور، افزود: شورا نه‌تنها نقش تصمیم‌گیری دارد بلکه نقش تصمیم‌سازی و هدایت کارشناسی امور فرهنگی در استان‌ها را نیز برعهده دارد، کار‌های فرهنگی در استان‌ها نباید به‌صورت سلیقه‌ای انجام شود، بلکه باید فرآیند‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر کارشناسی و رعایت آیین‌نامه‌ها باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در استان‌ها، عدم مطالعه و رعایت آیین‌نامه‌های مصوب است، افزود: آیین‌نامه‌ای که توسط رئیس جمهور تصویب و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است، راهنمای بسیار روشنی برای نحوه برگزاری جلسات و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی است و بسیاری از مسائلی که در استان‌ها به نظر پیچیده می‌آید، با اجرای دقیق این آیین‌نامه قابل حل است.

آشنا گفت: استان‌ها باید برنامه‌ریزی منظم برای برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی داشته باشند، هر دستگاه مسئول، حتی اگر تنها یک جلسه در سال برگزار کند، باید آن را به شکل رسمی و با حضور مدیران و کارشناسان برگزار کند تا فرآیند تصمیم‌گیری شفاف و اثربخش باشد، برنامه جلسات تا پایان سال نیز اعلام شده است و غیبت غیرموجه پذیرفته نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نقش کارشناسان در تصمیم‌گیری‌ها بسیار کلیدی است، افزود: هر تصمیمی که بدون بررسی کارشناسی اتخاذ شود، ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد.