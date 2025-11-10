پخش زنده
فرماندار یزد از عزم جدی برای تقویت همکاریهای پستبانک و صنعت نساجی این شهرستان به منظور رفع موانع تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمدجواد آقایی در نشست مشترک با اعظم خوانینزاده مدیر شعب پستبانک یزد و علی مطلق مریمآبادی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای نساجان، گفت: در این نشست راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات و سازوکار تخصیص تسهیلات به فعالان این بخش بررسی شد.
وی افزود: گفتوگوهای سازندهای در زمینه تقویت همکاریهای مشترک انجام گرفت تا مسیر تأمین مالی برای این صنعت تسهیل شود.
در ادامه، علی مطلق مریمآبادی با اشاره به چالشهای صنعت نساجی استان یزد، اظهار کرد: این بخش برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش نیازمند پشتیبانی و اختصاص تسهیلات است.
خوانینزاده مدیر شعب پستبانک یزد نیز با تشریح ظرفیتهای این بانک گفت: پستبانک با ۶ هزار باجه فعال در مناطق روستایی و ۴۰۰ شعبه در کشور، عملکردی فعالیتمحور داشته و آماده ارائه انواع خدمات تسهیلاتی است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات خرد و کلان، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین اعتبارات اسنادی در دستور کار پستبانک قرار دارد و این بانک آمادگی دارد در چارچوب ضوابط از صنعت نساجی حمایت کند.
فرماندار یزد ابراز امیدواری کرد با تداوم این تعاملات، تسهیلات مورد نیاز این بخش مهم اقتصادی به بهترین شکل ممکن تأمین شود.