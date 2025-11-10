به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این گردهمایی بیش از ۱۵۰ رزمی کار از استان‌های اصفهان، تهران، البرز، کرمان، آذربایجان شرقی، همدان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی در دو گروه بانوان و آقایان حضور داشتند.

بنیانگذار سبک ورزش رزمی کارِن پرشین فایت (KPF) کشور در این آیین با اشاره به ظرفیت‌های فراگیری و آموزش هنر‌های رزمی در نقاط مختلف کشور گفت: این سبک از هنر‌های رزمی یک نمونه موفق توسعه ورزشی در سطح کشور است

مسعود رحیمی افزود: افزایش معلومات فنی و تخصصی مربیان، داوران و هنرآموزان از اهداف برگزاری همایش‌های تخصصی رزمی است و به صورت زمانبندی شده در سراسر کشور برگزار می‌شود.

در این گردهمایی دو روزه کلاس‌های کارورزی عملی مربیگری درجه ۱، ۲ و ۳ و همچنین دوره‌ی آزمون دان ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ برگزار شد.