صرفه جویی و مدیرت مصرف مهمترین راه برای مقابله با شرایط خشکسالی در استان اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان برخوار گفت: با توجه به بارش ۹۲ میلی متری باران در فصل زراعی گذشته، پیش بینی بی بارشی تا پایان آبان و حجم حدود ۱۱ درصدی آب در سد زاینده رود، همراهی مردم در صرفه جویی و مدیریت آب ضروری است.

منصور شیشه فروش افزود: شرکت آب و فاضلاب با همراهی ستاد بحران برخوار، موظف است برای مدیریت منابع آب آشامیدنی در شرایط بحران تا دو هفته دیگر برنامه ریزی کند.

وی همچنین گفت: پایش ایمنی برای ۷ شهر و ۷ روستا و بیش از سه هزار واحد صنعتی در برخوار آغاز شده و ارزیابی ایمنی آتش سوزی در واحد‌های صنعتی ضروری است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص پیشگیری از شیوع تب برفکی در دامداری‌ها نیزافزود: اجرای کامل واکسیناسیون تب برفکی از مهمترین برنامه شبکه دامپزشکی و همزمان با اجرای طرح واکسیناسیون، اطلاع رسانی و آموزش برای دامداران ضروری است.