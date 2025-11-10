زغلول راغب النجار، دانشمند و واعظ مشهور مصری و از چهره‌های برجسته در زمینه نظریۀ «اعجاز علمی قرآن کریم» در سن ۹۲ سالگی در اردن درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، زغلول راغب النجار، دانشمند و واعظ مشهور مصری و از چهره‌های برجسته در زمینه اعجاز علمی قرآن کریم، دیروز یکشنبه، ۹ نوامبر (۱۸ آبان)، در سن ۹۲ سالگی در پایتخت اردن درگذشت.

دوره طولانی و گسترده خدمات علمی و دینی

زغلول النجار در سال ۱۹۳۳ در روستای مشعل در استان غربیه مصر، متولد شد. او در خانواده‌ای بزرگ شد که به علم و قرآن کریم علاقه داشتند و در سنین جوانی کتاب خدا را حفظ کرد. سپس در دانشکده علوم دانشگاه قاهره ثبت نام کرد و در سال ۱۹۵۵ با رتبه ممتاز در رشته زمین‌شناسی فارغ‌التحصیل شد.

النجار دکترای خود را در سال ۱۹۶۳ از دانشگاه ولز دریافت کرد و در سال ۱۹۷۲ به مقام استادی رسید. او همچنین در تأسیس دانشکده‌های زمین‌شناسی در دانشگاه‌های ریاض، کویت و دانشگاه نفت و معادن ملک فهد نقش داشت.

پیشگام معرفی معجزات علمی

زغلول به خاطر طرح فکری خود در مورد معجزات علمی قرآن و سنت مشهور بود. او در ایجاد روشی علمی که متون دینی را با واقعیت‌های کیهانی پیوند می‌دهد نقش داشت و از اعضای بنیانگذار انجمن جهانی معجزات علمی در قرآن و سنت، وابسته به اتحادیه جهانی مسلمانان بود.

وی در طول دوران زندگی خود، بیش از ۱۵۰ مقاله علمی پژوهشی و ۴۵ کتاب ارائه کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: «از آیات معجزات علمی»، «زمین در قرآن کریم»، «انسان از تولد تا رستاخیز» و «تفسیر علمی قرآن کریم». او همچنین برای چند دهه، یک ستون هفتگی در روزنامه الاهرام مصر با عنوان «از اسرار قرآن» داشت.

النجار به عنوان استاد در چندین دانشگاه در مصر و خارج از کشور، از جمله دانشگاه عین‌شمس، دانشگاه ملک سعود، دانشگاه کویت، دانشگاه قطر و دانشگاه نفت و معادن ملک فهد، خدمت کرد. او به سراسر جهان سفر کرد و در مورد معجزات قرآنی و مسائلی که مسلمانان با آن مواجه هستند، از کانادا تا استرالیا، سخنرانی کرد.

وی همچنین ده‌ها برنامه تلویزیونی و رادیویی اجرا کرد که مردم را با معجزات خالق در خلقت انسان و جهان آشنا می‌کرد. آخرین سمت دانشگاهی وی استادی در دانشگاه جهانی علوم و معارف اسلامی عمان بود.

میراث علمی و ماندگار النجار

زغلول النجار در طول دوران فعالیت خود، جوایز و افتخارات متعددی از دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی عربی و بین‌المللی دریافت کرد. در سال ۲۰۰۵، جمهوری سودان مدال طلای علوم، ادبیات و هنر را به وی اعطا کرد.

زغلول النجار میراث علمی گسترده و تأثیر عمیقی بر تفکر اسلامی نوین از خود به جا گذاشت. وی تا آخرین روز‌های زندگی خود معتقد بود که علم در خدمت ایمان است و قرآن کریم پیش از آنکه کتاب علمی باشد، کتاب هدایت است.