به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در نشست مدیران کل روابط عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت کشور با اشاره به ظرفیت روابط عمومی‌های استانداری‌ها گفت: روابط عمومی‌ها می‌توانند نقش مهمی در ارائه تحلیل‌های مناسب به مدیران سیاسی داشته باشند. بزرگترین آسیب برای یک نظام سیاسی، کاهش سرمایه اجتماعی و فاصله گرفتن از مطالبات اکثریت جامعه است. روابط عمومی‌ها باید با در دست داشتن نبض جامعه، در جهت‌دهی و تنظیم سیاست‌های مدیران نقش فعال‌تری ایفا کنند تا فاصله‌ای بین سیاست‌های مدیران و مطالبات عمومی شکل نگیرد.

وی افزود: افکار عمومی صرفا با سیاست‌های اعلامی، اهداف و برنامه‌های نهاد‌های رسمی ساخته نمی‌شود؛ آنچه به افکار عمومی عرضه می‌شود باید با سلائق و علائق مردم متناسب باشد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به انتخابات سال آینده گفت: شکل‌دهی به گفتمان بسیج‌کننده یکی از وظایف اصلی روابط عمومی‌هاست که می‌تواند نقش مهمی در حفظ انسجام ملی ایفا کند.

در ادامه، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، نکاتی را در خصوص موضوعات اجرایی انتخابات پیش رو در اردیبهشت سال آتی مطرح و گزارشی از اقدامات به‌عمل آمده توسط ستاد انتخابات کشور ارائه کرد.

وی همچنین نکاتی را در خصوص زمانبندی برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ارائه کرد.

در ادامه این نشست، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: مهمترین بازو‌های اجرایی دبیرخانه این شورا، روابط عمومی‌های استانداری‌های سراسر کشور است.

وی با اشاره به گلایه‌های به حق مردم در خصوص ناترازی‌ها که از گذشته تجمیع شده گفت: تلاش‌های بی‌وقفه برای رفع ناترازی‌ها ادامه دارد و ما امروز ناگزیر از انتخاب‌های اجباری هستیم، اما باید از امید اجتماعی صیانت کنیم. انتخابات، معیاری برای امید اجتماعی است. از وظایف مهم ما و شما، تقویت سرمایه و امید اجتماعی در مواجهه با مشکلات است. مجموعه روایت‌های کوچک، خالق تصاویر کلان است. باید به فعال‌سازی رسانه‌های محلی و شکل‌دهی به روایت‌ها کمک کنیم. امیدآفرینی به همراه صداقت، ویژگی اصلی روایت قدرت است. «عدالت» و «آینده» دو مولفه اصلی گفتمان رئیس جمهور بوده و در همه برنامه‌های ایشان اعم از توسعه دریامحور، کریدورها، محیط زیست، آموزش و... پیوند این دو مولفه مشهود است.

در این نشست همچنین حبیب‌الله عباسی مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور، نکاتی را در خصوص سفر‌های استانی رئیس‌جمهور و الزامات تبیین و انعکاس نتایج آن به مردم شریف بیان کرد.

در ادامه، حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، پس از شنیدن نکات و نقطه‌نظرات مدیران کل روابط عمومی حاضر در نشست گفت: مدیریت تصویر عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه، در شکل‌گیری تصویر عمومی دولت نزد مردم نقش به‌سزایی دارد. اطلاع‌رسانی درباره اقدامات صورت‌گرفته توسط استانداران می‌بایست با کمیت و کیفیت بالاتری به اطلاع مردم رسانده شود.

مشاور وزیر کشور در این نشست با اشاره به لزوم توسعه ارتباط با رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی گفت: لازم است از ایده‌های خلاقانه برای ساخت برنامه‌ها و محتوا‌های رسانه‌ای بهره جست و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و روانشناختی مخاطب هدف این برنامه‌ها را طراحی کرد. علاوه بر پوشش خبری مناسب اقدامات ستاد‌های انتخابات استانی، باید ظرفیت و تاثیرات شورا‌ها و مدیری شهری شایسته برای مردم بازگو شود.

خواجه‌نژاد در پایان ضمن تشکر از زحمات مدیران کل روابط عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه گفت: چارچوب جدیدی برای ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌ها طراحی شده که به زودی ابلاغ خواهد شد و از طریق آن میزان تغییرات عملکردی هر استانداری یا سازمان نسبت به سال قبل همان استانداری یا سازمان مقایسه می‌شود.