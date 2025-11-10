پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۷۰ مورد حیوانگزیدگی در این شهرستان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر رئیس مرکز بهداشت دزفول در دومین جلسه ساماندهی سگهای بلاصاحب در سال ۱۴۰۴ که در فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۷۰ مورد حیوانگزیدگی در دزفول به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به وقوع دو مورد فوت ناشی از بیماری هاری در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در شهرستان، بر ضرورت توجه و اقدام فوری شهرداریها و بخشداریها در خصوص ساماندهی سگهای بلاصاحب تأکید کرد و افزود: با توجه به حساسیت موضوع و خطر انتقال بیماری هاری، لازم است اقدامات جمعآوری، کنترل و واکسیناسیون سگهای پرسه زن با جدیت و تا حصول نتیجه مطلوب ادامه یابد.
زادمهر با اشاره به اهمیت پیشگیری از حیوانگزیدگی، از شهروندان خواست در صورت بروز حیوان گزیدگی، محل زخم را بلافاصله با آب و صابون بشویند و در کوتاهترین زمان ممکن به مرکز درمان و پیشگیری از هاری واقع در اورژانس بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان) مراجعه کنند.
رئیس مرکز بهداشت دزفول خاطرنشان کرد: شهروندان از تماس، غذا دادن یا تحریک حیوانات پرسه زن خودداری نموده و در صورت مشاهده سگهای بلاصاحب، مراتب را به شهرداری یا دهیاری محل گزارش دهند.
عبداللهی نماینده فرمانداری ویژه دزفول نیز بر لزوم پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد شهرداریها تأکید کرد و هشدار داد: هرگونه کوتاهی یا بیتوجهی در ساماندهی سگهای بلاصاحب، مصداق ترک فعل اداری بوده و به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.