مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی گفت: امسال هزار و ۹۰۵ نفر در استان تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمدرضا بیدی گفت: شهرستانهای شیروان، اسفراین و بام و صفیآباد بیشترین تعداد بیمهشدگان این صندوق را در استان به خود اختصاص دادهاند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی با بیان اینکه استان رتبه ششم کشور از نظر ضریب پوشش بیمه را دارد، افزود: بیش از شش هزار نفر در استان ماهیانه از صندوق مستمری دریافت می کنند .
وی افزود: تا به امروز بیش از ده هزار نفر از مادران دارای سه فرزند و بیشتر استان به صورت کاملا رایگان به عضویت این صندوق درآمدهاند.
وی تصریح کرد: افراد دارای سنین ۱۸ تا ۵۰ سال میتوانند تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار گیرند؛ در حال حاضر از مجموع ۱۶۳ هزار و ۶۶۸ نفر جامعه هدف استان، ۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر عضو این صندوق هستند.
بیدی گفت: در یکماه گذشته بیش از ۱۱۰۰ نفر از مستمری بگیران صندوق در استان جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه به بانک معرفی شدهاند.
بیدی گفت: از خرداد ماه سالجاری امکان خرید خدمت سربازی برای بیمه شدگان فراهم شده و متقاضیان خرید سربازی باید به صندوق بیمه روستایی و عشایری مراجعه کنند.