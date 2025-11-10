تشکیل نخستین جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا در البرز
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از تشکیل نخستین جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا و تصویب مجموعهای از تدابیر هماهنگ و عملیاتی برای مدیریت شرایط ناسالم کیفیت هوا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، قربانعلی محمدپور با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی و تحلیل شاخصهای کیفی هوا در روزهای اخیر گفت: با هدف پیشگیری از تشدید شرایط و کاهش مواجهه شهروندان، نخستین جلسه کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار و مجموعهای از اقدامات هماهنگ و قابل اجرا به تصویب رسید.
وی در ادامه افزود: پلیس راهور استان کنترلهای خود را در زمینه پایش معاینه فنی خودروها تقویت کرده و با خودروهای دودزا برخورد قانونی خواهد کرد. همچنین مهدکودکها و واحدهای آموزشی برنامههای بیرونی و فعالیتهای بدنی در فضای باز را متوقف و در محیطهای سرپوشیده فعالیتهای کمتحرکتر را جایگزین خواهند کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: دستگاههای اجرایی حتیالامکان مأموریتهای غیرضروری را کاهش داده و استفاده از ناوگان اداری را مدیریت کنند. در این راستا، شهرداریها و دهیاریها نیز از اجرای فعالیتهای عمرانی تشدیدکننده آلودگی پرهیز کرده و نسبت به منع سوزاندن شاخ و برگ درختان پیگیریهای لازم را انجام خواهند داد.
محمدپور ادامه داد: استقرار پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر در نقاط پرتردد، تهیه و توزیع ماسک استاندارد برای نیروهای دارای مأموریتهای میدانی و همچنین هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای مدیریت و کاهش فعالیت واحدهای صنعتی اثرگذار بر میزان آلایندگی، از محورهای اجرایی مصوبات این جلسه محسوب میشود.
وی با تأکید بر همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی گفت: سازمانهای حملونقل شهری ساعات فعالیت ناوگان خود را متناسب با ساعات کار اداری و آموزشی تنظیم کند و از حداکثر ظرفیت ناوگان سالم موجود برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بهرهبرداری خواهند کرد. همچنین اداره کل ورزش و جوانان برای مدیریت شرایط موجود نسبت به ساماندهی فعالیتهای ورزشی در فضای باز و اطلاعرسانیهای مرتبط اقدام میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز خاطرنشان کرد: محور اصلی مصوبات، ارتقای هماهنگی میان دستگاهها، اطلاعرسانی دقیق به شهروندان، کاهش مواجهه گروههای حساس و پایش مستمر اجرای تدابیر است و صدا و سیمای استان نیز آموزشهای علمی و سلامتمحور را بهطور هدفمند منتشر خواهد کرد.