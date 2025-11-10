پخش زنده
امروز: -
نشست هیئت امنای نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با محوریت بررسی پرونده ۱۹ مددجوی محکوم مالیِ جرایم غیرعمد، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نشست هیئت امنای ستاد دیه استان یزد با حضور جمعی از اعضای هیئت و به میزبانی صدا و سیمای مرکز یزد تشکیل شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام طهماسبی رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه استان یزد با تقدیر از اقدامات فرهنگ سازانه این ستاد مردمی و برگزاری پویشهایی در مناسبتهای مختلف، گفت: خدمت به انسانِ گرفتار، ادامه همان سیرهی روشن بانوی کرامت، حضرت فاطمهی زهرا (س) است؛ سیرهای که درس عطوفت، ایثار و دستگیری از نیازمندان را برای همیشه در دل جامعه زنده میسازد.
در ادامه این نشست، محمدعلی شاهحسینی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد، گزارشی از عملکرد مجموعه در سال جاری ارائه داد و گفت:از ابتدای سال تاکنون، تعداد ۱۹۳ مددجو با همیاری مردم دارالعباده و تلاشهای این ستاد مردمی از بند رهایی یافتهاند و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند.
محمدعلی شاهحسینی با تقدیر از همکاری صدا و سیمای استان یزد با این ستاد مردمی، به ارائه گزارشی از اقدامات پویش نذر فاطمی با شعار «زندان جای مادران نیست» پرداخت و گفت: در ایام سوگواری حضرت زهرا (س)، تلاش داریم تا با همراهی خیران، نیکوکاران و صاحبان صنعت، زمینهی آزادی مادران زندانی را فراهم سازیم، زیرا بر این باوریم که حضور مادر در زندان، تنها یک غیبت در خانواده نیست؛ زلزلهایست در دل فرزندان، و زخمی عمیق در بافت آرامش خانواده از همین رو، این پویش مردمی میکوشد تا با مدد الهی و همدلی مردم، رنج مادران گرفتار و کودکان چشمبهراه را به لبخند و آرامش بدل سازد.
در ادامه این نشست در خصوص برگزاری پویشهای پیش رو و اقدامات فرهنگی این ستاد مردمی گفتوگو شد و ۱۹ پرونده از مددجویان مشمول کمک از ستاد دیه توسط مدیر و کارشناسان نمایندگی ستاد دیه استان یزد قرائت و مصوبات این پروندهها به امضا اعضای این نشست رسید.