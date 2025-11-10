تداوم یخبندان شبانه در خراسان جنوبی
هواشناسی خراسان جنوبی از تداوم یخبندان شبانه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس خروجی مدلهای پیش یابی و نقشههای هواشناسی تا پایان هفته شرایط جوی در استان پایدار خواهد بود و دما نیز در این مدت تغییر محسوسی نخواهد داشت.
زارعی افزود: شرایط جوی استان همچنان تحت تأثیر سیستم پرفشار خواهد بود که یخبندان شبانه به ویژه در مناطق سردسیر را به همراه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با منفی یک درجه سردترین و بندان با ۲۹ درجه گرمترین نقطه خراسان جنوبی ثبت شده است.
زارعی افزود: دمای بیرجند نیز در شبانه روز گذشته بین یک درجه و ۲۱ درجه بوده است.