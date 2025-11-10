ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست آرادان در گشت‌زنی و پایش مناطق زیستگاهی، یک کوخه غیرمجاز صید پرندگان شکاری را شناسایی و کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تقی قندالی دوست، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آرادان با بیان اینکه افراد متخلف هنگام حضور مأموران در محل حضور نداشتند گفت : در این بازرسی، دو قطعه دلیجه ، پنج قطعه یاکریم به‌عنوان طعمه و خوراک دلیجه و تجهیزات کامل صید غیرمجاز پرندگان شکاری کمیاب نظیر بالابان را کشف کردند.

وی افزود: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متخلفان ادامه دارد .