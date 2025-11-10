مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان میزبانی چهاردهمین جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی را برعهده دارد، گفت: فراخوان این رویداد ادبی نیمه دوم آذر امسال منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهرام فرجی افزود: بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در عرصه ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود که در این دوره، ۳۲ استان از جمله چهارمحال و بختیاری میزبان رویداد‌های مختلف این جشنواره در ۹ گروه شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، فیلم، هنر‌های نمایشی، فضای مجازی، هنر‌های تجسمی، آوا‌ها و نواها، روستایی و عشایری و بخش پژوهشی است.

وی با بیان اینکه چهارهمین دوسالانه مشاعره رضوی، عنوان جشنواره‌ای است که میزبانی آن را چهارمحال و بختیاری در گروه شعر و ادبیات برعهده دارد، افزود: فراخوان پیشنهادی این رویداد در استان آماده شده است و به زودی در نیمه دوم آذر با تایید بنیاد بین‌المللی فرهنگی‌هنری امام رضا (ع) و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت گسترده و سراسری منتشر خواهد شد.

فرجی در نظر گرفتن ۲ رده سنی مختلف به منظور شناسایی استعداد‌های ادبی و به ویژه جذب نوجوان و جوانان به محافل ادبی، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در مرحله نهایی و استفاده از ظرفیت‌های استانی در داوری مراحل جشنواره را از جمله پیشنهادات دبیرخانه استانی مشاعره رضوی بیان کرد و گفت: قرار است این رویداد با نام‌نویسی از علاقه‌مندان در سه مرحله آزمون ورودی، مشاعره آنلاین و بخش حضوری برگزار شود.

وی با تاکید بر اتخاذ راهکار‌های علمی و اجرایی برای ارتقای کمی و کیفی این رویداد ادبی یادآور شد: شعر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و اثرگذارترین ابزار هنری و ادبی، نقش مهمی در تبیین و ترویج ارزش‌ها و مفاهیم فرهنگی دارد، از این رو تلاش می‌شود در مسیر برگزاری جشنواره مشاعره رضوی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین مردمی، توان دستگاه‌های اجرایی و همراهی صاحبنظران، این رویداد نقش شایسته‌ای را تعمیق مفاهیم دینی و ترویج فرهنگ رضوی ایفا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی در شناخت مفاهیم شعری و اصول شعرخوانی و آشنایی آنان با قالب‌های مشاعره و همچنین تشکیل ستاد اطلاع‌رسانی، گردآوری ابیات شعر با مضمون فرهنگ رضوی و تولید کتاب نیز از جمله برنامه‌هایی است در دبیرخانه استانی جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی در حال انجام است.

فرجی یادآور شد: بر اساس گاه‌شمار پیشنهادی دبیرخانه استانی، مرحله نهایی چهاردهمین جشنواره مشاعره رضوی، هفته نخست اردیبهشت ۱۴۰۵ و هم‌زمان با دهه کرامت در شهرکرد برگزار می‌شود.

هنرمندان و علاقه‌مندان به شرکت در رویداد‌های بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) می‌توانند با مراجعه به نشانی https://www.shamstoos.ir از جزئیات فراخوان‌های بخش‌های مختلف مطلع شوند.