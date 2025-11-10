برگزاری هفته کتاب و کتابخوانی با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری در استان
بهشتی گفت: در هفته کتاب و کتابخوانی حدود ۵۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فرهنگی و رسانهای ارشاد استان گفت: حدود ۵۰۰ برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سراسر استان با همکاری نهادهای مختلف برگزار میشود. جلیل بهشتی با بیان اینکه همزمان با سراسر کشور هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ آبانماه در استان آغاز می شود افزود: در این هفته برنامههای متنوعی با مشارکت دستگاههای فرهنگی، دانشگاهها، کتابخانههای عمومی، مراکز آموزشی، انتشارات، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمنهای فرهنگی و هنری در سطح استان برگزار میشود. بهشتی با بیان اینکه در نخستین روز از هفته کتاب و کتابخوانی، آیین غبارروبی گلزار شهدا برگزار میشود اضافه کرد: در این روز نمایشگاه استانی کتاب با همکاری بخش خصوصی در شهر یاسوج افتتاح میشود و این نمایشگاه از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ پذیرای علاقهمندان به کتاب و فرهنگ مطالعه خواهد بود. معاون فرهنگی و رسانهای ارشاد استان ادامه داد: اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی از جمله پیادهروی فرهنگی با همکاری دانشگاه یاسوج، برپایی محافل و نشستهای ادبی برای ترویج فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان و جوانان، برپایی ایستگاههای خلاقیت و نوآوری در مدارس، اهدای کتاب به دانشگاهها، مدارس و مناطق عشایری، و نیز رونمایی و نقد کتاب در نقاط مختلف استان برگزار میشود.