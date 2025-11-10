پخش زنده
مدرسه پاییزه محیط زیست و توسعه پایدار مدیریت منابع آب در شرکت آب منطقه ای همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۲۸ دانشجوی نخبه رشتههای مرتبط با مهندسی آب از سراسر کشور دریک وورک شاپ با عنوان مدرسهی پاییزه، از ۱۷ تا ۱۹ آبان در شرکت آب منطقهای استان همدان شرکت کرده طرحهای خود در زمینهی محافظت آب و مدیریت خشکسالی را ارائه دادند.
یوسفیان معاون امور عمرانی استانداری گفت: در شرایطی هستیم که خاورمیانه از نیمه بیابانی به بیابانی تغییر اقلیم داده بارندگیها در استان همدان منفی بود و در ۲۸ استان کشور دچار تنش آبی جدی هستیم و اگر سرانهی مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب اصلاح نشود ۱۴۰۵ حتما با بحران مواجه میشویم و این در حالی است که در بخش کشاورزی هنوز نتوانستهایم اصلاح الگوی کشت را اجرا کنیم و حتی کشت دوم هم انجام شده است.
رضا اخلاصمند مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان گفت: با توجه به کم بارشی ۲۲ درصدی نسبت به بلند مدت و ۳۴ درصدی نسبت به سال گذشته و منفی بودن صددرصدی بارش در سال آبی امسال (از ابتدای پاییز تا کنون) این مدرسهی پاییزه را برگزار کردیم تا از نظرات نخبگان بهرهمند شویم و بتوانیم به راهکارهای مناسبی دست پیدا کنیم.