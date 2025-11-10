پخش زنده
امروز: -
نوجوانان اصفهانی سفیران رضوی در مدارس میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ خادمیاران رضوی با همکاری آموزش و پرورش طرح ابنا الرضا (ع) و فعالیتهای تربیتی را برگزار میکنند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان در گردهمایی دبیران کانونهای خدمت رضوی شهرستانهای استان اصفهان در آستان مقدس امامزاده ابراهیم ابن موسی بن جعفر علیه السلام دولت آباد (امامزاده نرمی) گفت: برای توجه ویژه به تعلیم وتربیت، تفاهم نامهای بین مدیریت کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان با اداره کل آموزش و پرورش استان در ۱۱ بند منعقد شد و خادم یاران در عرصههای مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری و پرورشی به ویژه طرح ابنا الرضا (ع) در مدارس فعالیت میکنند.
مصطفی حجه فروش گفت: در این طرح نوجوانان به عنوان سفیران رضوی در مدارس با سیره و زندگی امام رضا علیه السلام و آموزههای دینی، فرهنگی و تربیتی آشنا میشوند.
وی اولویت فعالیتهای کانون بانوان و خانواده رضوی را در زمینه ازدواج و فرزندآوری بهویژه اجرای طرح گوهرشاد با جذب گوهر بانوان برای افزایش محرومیت زدایی و گرهگشایی برشمرد.