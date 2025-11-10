رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه گفت : کاروانسرای تاریخی تربت حیدریه به‌دلیل موقعیت ویژه و قرارگیری در محور پرتردد مشهد- تربت ، قابلیت تبدیل به مجموعه‌ای گردشگری بین راهی با کاربری اقامتی، پذیرایی و بازارچه‌ای را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی محمدی گفت : رباط تاریخی کامه ، یکی از ۱۱ رباط تاریخی شهرستان تربت حیدریه است که در کیلومتر ۲۰ جاده مشهد - تربت حیدریه و در حاشیه روستای کامه سفلی قرار دارد و دارای چشم انداز زیبا و بی نظیری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه همچنین از آغاز مرمت و ساماندهی رباط تاریخی کامه با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت : این بنا مربوط به اواخر دوران قاجار است که به‌دلیل دوران گذر از دوران قاجار به پهلوی و ورود خودرو، به‌صورت نیمه تمام باقی مانده و جزء واپسین رباط‌های خراسان و ایران است که از ساختاری موزون برخوردار است.

محمدی افزود : رباط کامه که به شماره ۱۳۸۶۳ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده ، با مصالح آجر سنتی و سنگ کار شده و در حال حاضر دارای یک بارانداز ستون دار ، ۹ حجره در فضای داخلی ، ورودی و ایوانچه‌هایی در نمای بیرونی است.