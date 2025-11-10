به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح‌زاده اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات بانکی، تاکنون ۲۷۰ شعبه از بانک‌های فعال در شهرستان‌های خوزستان به شبکه فیبرنوری مخابرات متصل شده‌اند.

وی افزود: در مجموع ۵۳۳ شعبه بانکی در استان خوزستان در طرح اتصال به شبکه فیبر نوری قرار دارند که از این تعداد، تاکنون ۲۷۰ شعبه از چند بانک به این شبکه متصل شده‌اند.

فلاح زاده با تاکید بر اهمیت گسترش بستر‌های پرسرعت در خدمات مالی بیان داشت: اجرای این طرح موجب افزایش پایداری ارتباطات، امنیت داده‌ها و تسهیل خدمات الکترونیکی بانک‌ها به مشتریان شده است و مخابرات خوزستان با بهره‌گیری از توان فنی و تخصصی نیرو‌های خود، اجرای این پروژه را با دقت و سرعت دنبال می‌کند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان ادامه داد: توسعه شبکه فیبرنوری در بخش بانکی گامی مؤثر در تحقق تحول دیجیتال در خوزستان است و این روند در اتصال سایر شعب بانکی استان ادامه خواهد داشت.