رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دلفان از اجرای ۲۷ کیلومتر عملیات خط کشی در محورهای این شهرستان در هفته جاری خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان، سعید فلاحی اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی راهها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران راه بهویژه در شب با دید محدود، تفکیک باندهای رفت و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی عملیات خط کشی در محور نورآباد_هرسین اجرا شد .
وی بیان کرد:در هفته جاری ۲۷ کیلومتر عملیات خط کشی در محورهای این شهرستان انجام شد.