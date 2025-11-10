به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان، سعید فلاحی اظهار کرد: به منظور افزایش ایمنی راه‌ها، هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران راه به‌ویژه در شب با دید محدود، تفکیک باندهای رفت و برگشت در نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی عملیات خط‌ کشی در محور نور‌آباد_هرسین اجرا شد .

وی بیان کرد:در هفته جاری ۲۷ کیلومتر عملیات خط کشی در محورهای این شهرستان انجام شد.