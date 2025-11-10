به مناسبت هفته قرآن و عترت، محفل انس با قرآن «طهُورا» و آیین تقدیر از برگزیدگان «سی‌ و نهمین جشنواره قرآن و عترت» در دانشگاه شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این آیین، از برگزیدگان، مربیان و داوران مرحله دانشگاهی سی‌ و نهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان تقدیر شد.

در این مراسم به قید قرعه، ۶ فیش سفر حج عمره دانشجویی (ویژه اساتید و دانشجویان)، ۲ دستگاه تلفن همراه هوشمند و تعدادی کارت هدیه به شرکت‌کنندگان اهدا شد.

حجت‌الاسلام سجاد نیکخو، مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز گفت: ما باید در ترویج فرهنگ قرآن و عترت نگاه حداکثری داشته باشیم و این نگاه باید در دستور کار متولیان فرهنگی قرار گیرد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز هم در این مراسم به معرفی طرح ملی حفظ قرآن دانشگاهیان پرداخت و اهداف و مراحل اجرایی آن را تشریح کرد.

ساره تنافرد، تأکید کرد: این طرح با هدف تربیت حافظان قرآن در میان استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها تدوین شده است و روش و برنامه حفظ قرآن کریم را برای دانشگاهیان به شکل آسان فراهم کرده است.

محفل قرآنی «طهُورا» با تلاوت دلنشین استاد مصطفی رادمهر و هم‌خوانی جمعی از حاضران با آیات نورانی قرآن کریم به پایان رسید و از برگزیدگان مرحله دانشگاهی سی‌ و نهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان دانشگاه شیراز با اهدای لوح سپاس و جوایز تقدیر شد.