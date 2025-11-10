پخش زنده
شاخص کل بازار سرمایه روز دوشنبه ۱۹ آبان با کاهش ۳۶ هزار و ۹۲۸ هزار واحدی معادل ۱.۱۷ درصد بازدهی منفی به عدد ۳.۱۱۴.۴۰۷ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن از نظر درصدی کاهش کمتری را تجربه کرد و با افت ۶ هزار و ۴۸۷ واحد معادل ۰.۷۱ درصد در کانال ۹۰۴ هزار و ۸۸۴ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در پایان امروز به ۱۲ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان رسید.
با وجود ادامه عرضهها در بازار در دقایق پایانی معاملات صفهای فروش بویژه در نمادهای بزرگ و تاثیر گذار بر شاخص جمع شد.
همچنین شاخص کل در محدوده حمایتی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد قرار گرفته که میتواند به افزایش تقاضا در بازار در روزهای آینده کمک کند.
در مجموع امروز در پایان معاملات حدود ۳۵ درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند.
همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۱۰۰۰ ذمیلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوقهای سهامی خارج شد.
نمادهای گروه فلزی تحت تاثیر خبر عرضه احتمالی ارز انها در تالار دوم مرکز مبادله ارزی بیشتر مورد توجه قرار داشتند و بیشترین ورود پول افراد حقیقی را داشتند.