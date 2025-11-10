رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تکاب با حضور در منزل ۵ تن از جانبازان سرافراز ۸ سال دفاع مقدس از ایثار و فداکاری آنان قدر دانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مسلم فکری رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تکاب با حضور در منزل ۵ تن از جانبازان سرافراز ۸ سال دفاع مقدس از ایثار و فداکاری آنان قدر دانی کردند.

در این دیدار‌ها رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران با اهدای لوح سپاس از ایثار و فداکاری جانبازان سرافراز حبیب الله احمدزاده جانباز ۲۵ درصد، عباس اشرافی جانباز ۴۰ درصد، محمد علیزاده جانباز ۷۰ درصد، عبداله امینی جانباز ۵۵ درصد و سعید فتحی جانباز ۷۰ درصد تجلیل کرد.