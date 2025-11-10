پخش زنده
اصفهان در آستانه تحولی بزرگ در عرصه حملونقل هوایی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در صفحه مجازی خود اعلام کرد: باراهاندازی ایرلاین اختصاصی فصلی تازه در توسعه گردشگری و اقتصاد اصفهان آغاز میشود و این شهر تاریخی به قطب پروازها و مرکز حملونقل هوایی کشور تبدیل خواهد شد.
مهدی جمالینژاد گفت: راهاندازی خط هوایی اختصاصی راهبردی بنیادین برای جهش در صنعت گردشگری، توسعه تعاملات اقتصادی و بازآفرینی چهره اصفهان در مقیاس ملی و بینالمللی است.
وی افزود: این ایرلاین، ارتباط مستقیم اصفهان را با کلانشهرهای کشور و مسیرهای مهم جهانی برقرار میکند و ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان را در معرض دید عموم قرار میدهد.
استاندار اصفهان با اشاره به نگاه هویتی و فرهنگی این طرح گفت: ایرلاین اصفهان نه فقط ناوگانی هوایی، بلکه پلی است برای معرفی تمدن، هنر و مهماننوازی مردمان این دیار، این طرح، با تسهیل سفر برای گردشگران داخلی و خارجی، به شکوفایی کسبوکارها، رونق تجارت و تقویت زیرساختهای اقتصادی استان کمک میکند.