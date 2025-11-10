پخش زنده
امروز: -
پرونده رقابتهای تور جهانی تنیس ایتالیا در شرایطی بسته شد که مشکات الزهرا صفی در بخش دونفره بانوان یکبار دیگر عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای ۱۵هزار دلاری تورجهانی تنیس ایتالیا در شرایطی به کار خود پایان داد که مشکات الزهرا صفی در بخش دو نفره این رقابتها به همراه جولیا استوسک از آلمان موفق شد به مقام نایب قهرمانی این رقابتها دست یابد.
نماینده تنیس بانوان ایران در دیدار پایانی با نتایج ۷ بر ۵ و ۶ بر ۲ نتیجه را به تیمی متشکل از تنیسورهای آلمان واگذار کردند تا پرونده این مسابقات با نایب قهرمانی مشکات بسته شود.
صفی پیشتر با قهرمانی در مسابقات کایسری ترکیه، نخستین تنیسور زن ایرانی لقب گرفت که در یک تور جهانی به قهرمانی دست یافته بود. او در رقابتهای پیشین ایتالیا و در بخش دونفره نیز به همراه ویوین سندبرگ آلمانی صاحب عنوان نایب قهرمانی شده بود.