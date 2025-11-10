به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ رئیس اداره کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: امسال هفت میلیون و ۵۷۳ هزار تن کالا در قالب ۵۴۸ هزار سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل باری استان جابه‌جا شده است.

مرتضی اکبری، با اشاره به اینکه این میزان جابه‌جایی نشان‌دهنده نقش محوری ناوگان باری استان در تأمین نیاز‌های لجستیکی و پشتیبانی کشور و استان است؛ افزود: در این مدت نزدیک به ۱۲ هزار سفر هم برای انتقال ۲۳۸ هزار تن کالای اساسی انجام شده است.

اکبری، با بیان اینکه در این مدت؛ شرکت‌های بزرگ مقیاس حمل‌ونقل از مبدأ استان بیش از ۴۴ هزار سفر ثبت کرده‌اند، گفت: همچنین در این بازه زمانی بیش از دو میلیون و ۱۳۵ هزار تن سیمان در قالب ۱۲۸ هزار و ۴۸۶ سفر توسط ناوگان باری استان حمل شده است.

رئیس اداره کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: آذربایجان‌غربی دارای ۱۷۴ شرکت حمل‌ونقل و چهار شرکت تخصصی وانت‌بار است که با بهره‌گیری از ناوگان فعال خود، بخش عمده نیاز‌های جابه‌جایی کالا در سطح استان و مسیر‌های برون‌استانی را پشتیبانی می‌کنند.