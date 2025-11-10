نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد در قیام ۱۹ آبان ۵۷ گچساران، شعار مرگ بر شاه فریاد رهایی مردم از فقر، ذلت و سلطه بیگانه بود، این حماسه مردمی عامل وحشت دشمنان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله سید نصیر حسینی در آیین بزرگداشت شهدای نوزدهم آبان سال ۱۳۵۷ گچساران که در مسجد شهیدان این شهرستان ظهر امروز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه فضیلت، عدالت و معنویت، به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی و نقش بیبدیل شهدا در تحولات کشور پرداخت. وی با تبیین علل قیام مردم ایران علیه رژیم پهلوی گفت: وقتی مردم مرگ بر شاه میگفتند، منظور مرگ بر فقر، ذلت، استعمار، خواری و تسلط بیگانه بر کشور بود، مردم ظرفیتهای خود را شناختند و دریافتند که این حکومت، شایسته ملت ایران نیست. آیت الله حسینی با اشاره به نقش برجسته علما در مقابله با استعمار، خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) در مقابل شاه ایستاد، اما شاه فقط یک عروسک در دست استعمارگران بود. وی گفت: مقامات استعماری صریحاً گفته بودند اگر سردار جنگل منافع ما را تأمین نکند، پلیدترین انسان را برای حکومت برمیگزینیم. نماینده ولیفقیه با اشاره به سابقه درخشان مبارزاتی استان گفت: مقام معظم رهبری به درستی اشاره فرمودند که رژیم پهلوی قصد داشت مردم بلوچ را علیه مردم بویراحمد بشوراند، اما علای منطقه با فتوای خود این توطئه را خنثی کردند. وی گفت: مردم گچساران در ۱۹ آبان ۵۷ حماسهای آفریدند که دشمن را به وحشت انداخت. آیت الله حسینی با مقایسه شرایط قبل و بعد از انقلاب، تصریح کرد: قبل از انقلاب حتی فشنگ هم از خارج وارد میکردیم، اما امروز موشکهایی میسازیم که از تمام لایههای دفاعی دشمن عبور میکند؛ انقلاب به ما عزت، شرافت و استقلال بخشید. وی با برشمردن توطئههای دشمن از تحریم تا جنگهای مختلف تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه، تمام دنیای استکبار در مقابل ما ایستادند، اما خداوند نصرت خود را شامل حال ملت قهرمان ایران کرد؛ امروز ترامپ به طور رسمی اعتراف کرده که در این جنگ فرماندهی میکرده است. نماینده ولیفقیه در پایان با تأکید بر پایداری در مسیر شهدا گفت: راه شهیدان، راه عزت و سربلندی است. ملت ایران هرگز در برابر استکبار زانو نخواهد زد و این راه را تا ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد داد؛ اگر زیر بیرق ولایت فقیه جان و مال خود را تقدیم کنیم، پاداش آن بهشت است.